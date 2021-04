Recluso escapa do hospital prisão de Caxias em Oeiras. Autoridades fazem buscas

Um recluso escapou do hospital prisão de Caxias, Oeiras, na tarde desta quinta-feira. Sabe o CM que foi difundido um alerta geral pelas autoridades policiais às 15h53, estando neste momento mobilizados meios na zona do Alto da Boa Viagem com o objetivo de capturar o fugitivo.



Segundo a Direção Geral de Reinserção e Serviços Prisionais, trata-se de um homem de 31 anos que estava a cumprir pena por roubo. Devido a uma doença psiquiátrica é considerado inimputável e por isso estava colocado na enfermaria daquele hospital-prisão.





Os Serviços Prisionais adiantam que "foram feitas as comunicações devidas às autoridades policias, estando a diligenciar-se no sentido da rápida recaptura deste internado" e que "conforme o regulamentarmente previsto foi aberto processo de averiguações interno".