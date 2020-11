Recluso foge da cadeia de Sintra em carro conduzido por mulher. Autoridades em alerta

Um recluso evadiu-se da cadeia de Sintra na manhã desta quarta feira.Segundo o queapurou trata-se de um homem de 30 anos condenado por tráfico de droga que trabalhava na cadeia como faxina do parlatorio.O fugitivo terá aproveitado um momento de menor vigilância para saltar a barreira que separa reclusos das visitas. Depois correu pela rua e entrou num automóvel que estava à espera. Ao volante estaria uma mulher.Já foi difundido um alerta para as forças de segurança no sentido de tentar capturar o recluso em fuga.