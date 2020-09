O Tribunal da Relação reverteu a decisão e condenou António Joaquim, amante de Rosa Grilo, a 25 anos de cadeia pela morte do triatleta Luís Grilo. A informação está a ser avançada pela TVI24 e pelo jornal Observador.Recorde-se que António Joaquim tinha sido absolvido do homicídio de Luís Grilo e condenado a dois anos de pena suspensa pela posse de arma proibida, em março deste ano, aquando do acórdão.Já Rosa Grilo foi condenada a 25 anos de prisão, a pena de prisão máxima existente em Portugal, pelo homicídio do marido. A viúva do triatleta foi ainda condenada a pagar uma indemnização de 42 mil euros ao filho menor.No entanto, o Ministério Público (MP) anunciou no mesmo dia que iria recorrer da absolvição de António Joaquim.

António Joaquim e Rosa Grilo, que mantinha uma relação extraconjugal, estavam acusados da coautoria do homicídio de Luís Grilo em julho de 2018, na sua casa nas Cachoeiras, no concelho de Vila Franca de Xira, distrito de Lisboa.

Durante a sessão de leitura do acórdão, o procurador do MP Raul Farias manifestou ao tribunal de júri a necessidade de fazer uma correção, defendendo que a acusação do MP apontava para provas quanto ao envolvimento de António Joaquim no crime de homicídio de Luís Grilo.

Na acusação, o MP atribuiu a António Joaquim a autoria do disparo, na presença de Rosa Grilo, no momento em que o triatleta dormia.

Contudo, durante o julgamento, o tribunal de júri procedeu à alteração não substancial de factos, atribuindo à arguida a autoria do disparo.

O crime terá sido cometido para poderem assumir a relação amorosa e beneficiarem dos bens da vítima - 500.000 euros em indemnizações de vários seguros e outros montantes depositados em contas bancárias tituladas por Luís Grilo, além da habitação.

Desde setembro de 2018 que Rosa Grilo ficou em prisão preventiva enquanto aguardava julgamento. Já António Joaquim, que foi sujeito a igual medida de coação, foi posto em liberdade em 06 de dezembro de 2019, após o coletivo de juízes ter aceitado um requerimento apresentado pela defesa a pedir a revogação da medida de coação mais gravosa.

Nas alegações finais do julgamento, em 26 de novembro de 2019, o procurador do MP, Raul Farias, defendeu perante o tribunal de júri penas de 20 anos e meio de cadeia para os arguidos, sustentando que ambos planearam, delinearam e executaram um plano com vista a matar a vítima.



"Fez-me passar 14 meses na prisão": amante disse sentir-se injustiçado

Em declarações exclusivas à CMTV e questionado se estava satisfeito com a decisão do tribunal e se foi feita justiça neste caso, António Joaquim afirmou que "sim", mas fez questão de realçar que não tem "qualquer conhecimento do que aconteceu ao Luís Grilo".



O amante da viúva Rosa disse ainda que nunca falou sobre o caso com a agora condenada desde o dia em que começou o julgamento do homicídio de Luís Grilo. Questionado sobre se acha se foi feita justiça neste caso, António Joaquim diz que não sabe, porque não sabe "o que foi feito a Luís Grilo". Recorde a entrevista completa.