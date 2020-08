Resgatado corpo de mulher no mar ao largo de Câmara de Lobos, na Madeira

A Capitania do Porto do Funchal confirmou esta sexta-feira o resgate de um corpo que se encontrava a boiar no mar na zona das Salinas, em Câmara de Lobos.

"Confirmo que é uma senhora, de cerca de 50 anos de idade e que o alerta foi dado por volta das 16:00", disse à agência Lusa o responsável pelo Comando Marítimo da Região Autónoma da Madeira, José Luís Cardoso.

O corpo foi resgatado pela Estação Salva-Vidas do Funchal, tendo sido desembarcado no porto do Funchal.

O Subcentro de Coordenação de Buscas e Salvamento Marítimo (MRSC) do Funchal e a Polícia Marítima tomaram conta da ocorrência.