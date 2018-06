Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Resíduos junto a fábrica provocam incêndio no Estoril

Fogo no Monte da Cabeça Gorda.

20:32

Vários resíduos junto a uma fábrica provocou esta sexta-feira no Monte da Cabeça Gorda, no Estoril.



Os bombeiros da Parede e do Estoril estão no local e a Proteção Civil já foi alertada, apesar de ainda não ter chegado ao local.



Em atualização