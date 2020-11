Segunda vítima mortal registada em surto de legionella em Vila do Conde

O surto de legionella registado nos concelhos de Vila do Conde e Matosinhos provocou mais uma morte. Além do óbito de um homem de 85 anos, já noticiado este domingo, um outro cidadão, de 92, perdeu a vida com a doença do legionário. Ambos eram de Vila do Conde e tinham patologias associadas.





Segundo fonte oficial do Centro Hospitalar da Póvoa de Varzim/Vila do Conde, aquela unidade de saúde tem, neste momento, 19 casos de legionella diagnosticados, dos quais 11 estão ali internados, quatro tiveram alta e dois foram transferidos para o Hospital Pedro Hispano, em Matosinhos. Nesta unidade de saúde estavam ontem internados 12 utentes.





Também o Hospital de S. João, no Porto, tem internados doentes com legionella, mas não indica, para já, quantos.





As autoridades de saúde estão, neste momento, a tentar identificar a origem do surto.





A Câmara de Vila do Conde já indicou hoje, em comunicado, que teve conhecimento do primeiro caso no dia 2. Adianta que "há vários casos confirmados da doença do legionário, não só no concelho de Vila do Conde, mas também em vários concelhos limítrofes". A autarquia informa ainda que "apesar dos esforços desenvolvidos pelas Autoridades de Saúde, neste momento, ainda não é possível identificar a causa/origem dos casos, pelo que nos encontramos a prestar todos os contributos que possam ser úteis para este processo de Identificação".