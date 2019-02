Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Um morto e cinco feridos após colisão entre ambulância e carro na EN254 em Évora

A vítima mortal é um homem, de 65 anos, condutor do automóvel, que tinha sido transportado em estado grave para o hospital de Évora.

12.02.19

Uma colisão entre um carro e uma ambulância fez, ao início da tarde desta terça-feira, um morto cinco feridos na EN254 que liga Évora a Redondo.



A vítima mortal é um homem, de 65 anos, condutor do automóvel, que tinha sido transportado em estado grave para o hospital de Évora.



Os feridos graves são duas mulheres, uma de 33 anos, ocupante do veículo ligeiro de passageiros, e outra, de 75, que seguia na ambulância. Os feridos ligeiros são três homens que seguiam na ambulância, o condutor, de 37 anos, bombeiro na corporação de Vila Viçosa, e dois civis, de 79 e de 55 anos.



Os feridos foram encaminhados para o Hospital de Évora.



O alerta foi dado às 13h10.



As operações de socorro mobilizaram 22 operacionais das corporações de bombeiros de Évora, Redondo e Vila Viçosa, GNR, Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) e Infraestruturas de Portugal, apoiados por 11 veículos.



O trânsito circula de forma condicionada pois ainda decorrem os trabalhos para remoçao das viaturas.