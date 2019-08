Duas crianças entre os seis feridos após brutal colisão em Alcácer do Sal

Seis pessoas resultaram feridas na brutal colisão entre um carro, um camião e uma autocaravana, entre Águas de Moura e Alcácer do Sal. Das vítimas, cinco sofreram ferimentos ligeiros - duas delas crianças, de sete e 10 anos - e uma outra ferimentos graves.



A colisão envolveu as três viaturas o carro seguia em direção a Setúbal, enquanto o pesado e a autocaravana rumavam ao sul do País.





O alerta foi dado às 17h59 e o IC1 encontra-se totalmente cortado pelas autoridades.O socorro está a ser prestado às vítimas, que deverão ser encaminhadas para o Hospital de Setúbal.No local estão a GNR e bombeiros da corporação de Águas de Moura.