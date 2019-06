Um incêndio deflagrou este domingo numa zona de mato, em Pinhal do Douro, no concelho Carrazeda de Ansiães, Bragança.Mais de 65 bombeiros apoiados por 16 veículos e cinco meios aéreos encontram-se no combate às chamas, segundo avança a Proteção Civil.O alerta foi dado às 15h13.Fonte dos Bombeiros de Carrazeda de Ansiães, que estão a combater as chamas, adiantaram à Lusa que arde pinhal e mato, mas não há habitações em perigo.Em atualização