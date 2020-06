Sete arguidos acusados pela morte de Giovani Rodrigues

O Ministério Público deduziu formalmente acusação contra sete arguidos pelo homicídio de Luís Giovani. O jovem, que estudava no Instituto Politécnico de Bragança, foi agredido violentamente a 21 de dezembro do ano passado. A acusação imputa ainda aos suspeitos três crimes de tentativa de homicídio pelas agressões aos amigos de Giovani Rodrigues.

A dois dos arguidos é ainda imputado um crime de detenção de arma proibida. Existe um oitavo arguido que está apenas acusado de favorecimento pessoal.

Segundo o Ministério Público, os desentendimentos entre os arguidos e um grupo de jovens, no qual estava Giovani, começaram no interior de um bar. Os suspeitos achavam que os jovens estavam a assediar as suas namoradas.

Já na rua envolveram-se em confrontos, tendo os arguidos agredido os jovens com paus e uma soqueira. Três das vítimas conseguiram fugir, mas Giovani ficou no local. Foi espancado com recurso a um pau, uma soqueira e com parte metálica de um cinto. Morreu dez dias depois no hospital.

Três arguidos encontram-se em prisão preventiva e quatro sujeitos à medida de coação de obrigação de permanência na habitação com vigilância eletrónica.