Sete crianças sofrem intoxicação alimentar em externato de Gondomar

Sete crianças, com idades compreendidas entre os 8 e 9 anos, do 4.º ano de escolaridade sofreram esta sexta-feira uma intoxicação alimentar no Colégio Paulo VI, em São Cosme, Gondomar.Segundo o queconseguiu apurar, os alunos do externato começaram a manifestar sintomas durante uma aula de educação física.As crianças, todas da mesma turma, manifestaram dores de cabeça e de barriga, tendo uma delas começado a vomitar. Foram todas transportadas para o Hospital de São João, no Porto.Questionada sobre a ocorrência, a escola não quis prestar declarações e acrescentou que está a aguardar um relatório da unidade hospitalar.O alerta para os meios de socorro foi dado por volta das 15h30. Ainda não foi possível apurar a origem desta intoxicação.