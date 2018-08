Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Oito meios aéreos combatem dois incêndios em Bragança

Dois fogos ativos reuném mais de 100 operacionais no local.

18:34

Oito meios aéreos estão a combater dois incêndios que deflagraram durante a tarde desta quinta-feira numa zona de mato em Alfândega da Fé e em Sambade, duas localidades de Bragança.



Segundo o que o CM conseguiu apurar junto da Autoridade Nacional de Proteção civil, no primeiro fogo de incêndio (em Alfândega da Fé) estão 87 operacionais, acompanhados por 27 viaturas terrestres e seis meios aéreos no combate ao incêndio, sendo que o alerta foi dado às 14h34.



Mais tarde, por volta das 16h44, outro fogo deflagrou em Sambade, levando ao local 55 homens no combate ao incêndio, acompanhados por 15 viaturas terrestres e dois meios aéreos.