Nove meios aéreos combatem incêndios em Castelo Branco

Altas temperaturas dificultam trabalho dos bombeiros.

16:04

Nove meios aéreos combatem dois incêndios que deflagraram esta quinta-feira em Palveirinho e em Cafede, às portas de Castelo Branco.No local estão ainda 163 homens apoiados por 35 viaturas.Até ao momento não há registo de habitações em perigo. O alerta foi dado às 14h58.As altas temperaturas que se fazem sentir no País estão a dificultar o trabalho dos bombeiros.

Segundo o que o CM conseguiu apurar junto da Autoridade Nacional de Proteção Civil, no local encontram-se as equipas dos Bombeiros de Idanha-a-Nova, Castelo Branco, Belmonte, Penamacor e Fundão num total de 102 homens, acompanhado por 25 viaturas de socorro e sete meios aéros no combate ao fogo.

Recorde-se que foi decretado aviso vermelho para o distrito de Castelo Branco entre esta quinta-feira e o próximo sábado, devido às temperaturas altas.