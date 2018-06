Sete tripulantes resgatados após barco naufragar no Algarve

Operações de salvamento estão a decorrer.

10:42

Sete tripulantes da embarcação Luzé, da Póvoa de Varzim, foram resgatados esta madrugada de quarta-feira após o barco ter 'rompido' e consequentemente naufragado, a cerca de quase quatro quilómetros da praia da Murração, na Vila do Bispo, no Algarve.

Os tripulantes, que não terão sofrido qualquer ferimento, conseguiram saltar para uma balsa e foram recolhidos pela embarcação Lagoal.

De acordo com informações da Autoridade Marítima, a embarcação não chegou a naufragar, mas está comprometida.



As operações de salvamento do barco estão a decorrer.