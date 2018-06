Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Surfista alemão morre em praia da Costa da Caparica

Homem tinha cerca de 50 anos.

17:43

Um surfista alemão, com cerca de 50 anos, foi encontrado inconsciente nas águas da Costa da Caparica, mais propriamente na praia do CDS, ao início da tarde desta sexta-feira. Acabou por morrer já no hospital.



O alerta foi dado poucos minutos após as 14 horas, após alguns pescadores que se encontravam num pontão terem visto o surfista em dificuldades.



A vítima acabou por ser resgatada pelos nadadores salvadores que ali estavam de serviço. Já no areal foram iniciadas as manobras de reanimação, em conjunto com a equipa do INEM entretanto chamada.



O alemão foi levado ainda com vida para o Hospital Garcia de Orta, em Almada, local onde o óbito acabou por ser confirmado algum tempo depois, tal como confirmou ao CM o comandante Coelho Gil da capitania do Porto de Lisboa.