Surto de Covid-19 com 16 militares da Força Aérea infetados na Ota

Um surto de Covid-19 no Centro de Formação Militar e Técnica da Força Aérea, na Ota, contabilizava ao final da tarde desta quinta-feira um total de 16 infetados, confirmou o CM junto de fonte oficial da Força Aérea. Há ainda 56 outros militares em isolamento profilático.

Os militares infetados "encontram-se todos bem". Nenhum está internado e estão todos em casa, assim como a meia centena em isolamento por ter contactado com os militares infetados. Os primeiros casos positivos surgiram na semana passada.

A mesma fonte confirmou que as atividades e aulas no Centro de Formação Militar e Técnica da Força Aérea "prosseguem". "Está tudo em acordo e coordenação com as autoridades de Saúde", assegurou a Força Aérea.