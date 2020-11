Surto de Covid-19 na cadeia de Lisboa deixa 230 reclusos em quarentena

Seis reclusos da cadeia de Lisboa deram positivo ao teste da Covid-19, uma situação que já obrigou à colocação de 230 detidos em quarentena. A Direção Geral de Reinserção e Serviços Prisionais confirmou ao CM este surto, explicando que "na sequência de testes efetuados aos reclusos colocados nos serviços clínicos do Estabelecimento Prisional de Lisboa se recebeu, esta manhã (10 de novembro), a informação de que há seis casos de reclusos positivos à Covid-19. Estes seis reclusos, embora assintomáticos, foram conforme o protocolado encaminhados para o Hospital Prisional de São João de Deus."



"Em articulação com a saúde pública foi feito o levantamento de contactos de risco tendo sido decidido colocar os reclusos das alas H e C (cerca de 200) em quarentena e fazer-se-lhes testes. Serão igualmente testados os trabalhadores identificados (cerca de 30) como tendo tido contactos suscetíveis de risco de contágio, prevendo-se que a operação de testagem se inicie ainda no decurso da tarde de hoje (10 de novembro)", explica a DGRSP