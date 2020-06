O homem que perseguiu o pai, de 90 anos, e depois foi filmado a agredi-lo com um cinto, ficou esta quarta-feira com termo de identidade e residência e proibido de contactar com o protegenitor.



A agressão ocorreu este sábado, dia 13, junto a uma rotunda de acesso a uma zona comercial, na cidade de Alcobaça e foi participada à PSP, que enviou um carro patrulha ao local.





Os dois homens têm residência fora do concelho de Alcobaça e cada um tem a sua própria residência.