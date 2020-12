Tiro disparado na rua no centro do Barreiro durante desentendimento entre famílias. Veja as imagens

Um tiro de pistola foi disparado, na tarde deste sábado, num desentendimento entre duas famílias rivais ocorrido na avenida do Bocage, no centro do Barreiro. Vídeos colocados nas redes sociais mostram um homem a fugir com o que parece ser uma arma na mão, mas não revelam quem disparou.



Imagens a que o CM teve acesso mostram um dos envolvidos na discussão com o que parece ser um taco de basebol.

De acordo com fontes policiais e dos bombeiros, não se registaram vítimas e o desentendimento durou perto de 10 minutos.

A PJ foi chamada a investigar o disparo.