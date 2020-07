Tiros e agressões durante rixa em Aljustrel. Duas pessoas feridas

Duas pessoas ficaram feridas numa rixa com tiros e agressões esta terça-feira à noite em Montes Velhos, Aljustrel.



Segundo o que o CM conseguiu apurar, o episódio violento deveu-se a um acerto de contas relacionado com tráfico de droga e envolveu um casal da zona e um conjunto de pessoas não identificadas de outras localidades.





A GNR foi chamada ao local com militares do posto de Aljustrel. Foi encontrada droga no interior da habitação.Os feridos foram transportados às urgências do Hospital de Beja, escoltados pela GNR.O casal foi detido, mas libertado por ordem do Ministério Público (MP).A Polícia Judiciária (PJ) de Faro investiga agora o caso.



As autoridades tentam identificar os restantes suspeitos que se encontravam no local.