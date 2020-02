Trabalhador em estado grave ao cair de ravina em Arcos de Valdevez

Um trabalhador de uma empresa de limpezas florestais ficou ferido com gravidade, esta segunda-feira, ao cair de uma ravina numa profundidade entre quatro a cinco metros na encosta do Mezio, em Arcos de Valdevez.O homem ficou com ferimentos na coluna, depois de cair sobre uma roçadora. A vítima foi transportada para o Hospital de Viana do Castelo.Para o local foram mobilizados sete operacionais e duas viaturas dos Bombeiros Voluntários de Arcos de Valdevez e um SIV de Ponte de Lima com três operacionais.