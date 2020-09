Trabalhador morre atropelado nas obras da Segunda Circular em Lisboa

Um homem de 50 anos, trabalhador de uma empresa contratada pela câmara municipal de Lisboa para as obras de renovação do piso da 2.ª Circular, morreu atropelado por uma viatura desgovernada na manhã deste sábado.

O alerta foi dado pelas 05h13, junto às bombas da Repsol, próximo do Aeroporto.

No local encontravam-se agentes da Polícia Municipal, que presenciaram o atropelamento.

O Regimento de Sapadores Bombeiros enviou ao local uma viatura com seis homens, assim como o Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM). Os paramédicos prestaram assistência à vítima, mas limitaram-se a confirmar o óbito.

O cadáver já foi transportado para autópsia, para o Instituto de Medicina Legal.

O CM procura ainda obter informações junto do Comando Metropolitano de Lisboa da PSP.



O trânsito esteve cortado na via, no sentido Aeroporto-Lisboa desde a hora do acidente até às 8h15 deste sábado.

Segundo apurou o CM, o condutor já foi identificado pela PSP, mas não se encontra detido.