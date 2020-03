Três agentes da PSP em quarentena após apanharem fugitivo suspeito de ter coronavírus

Três agentes da PSP de Camarate, Loures, foram esta tarde forçados a um confinamento numa sala existente no quartel local dos bombeiros, depois de terem intercetado um homem que, sabe o CM, poderá ter fugido de uma unidade de saúde após ter tido um diagnóstico positivo ao Coronavirus.

O homem foi apanhado nas imediações do quartel dos bombeiros de Camarate, pouco depois das 17h00 desta sexta-feira. A PSP foi chamada por populares, que garantiam ter ouvido do mesmo que estava infetado com a doença. Três agentes foram chamados para apanhar o homem, e conduziram-no à esquadra.

A unidade de saúde de onde o homem terá alegadamente fugido foi contactada, e fonte oficial da PSP disse ao CM que se aguarda apenas pela confirmação de que o homem realmente ali esteve a efetuar testes, e que os mesmos serão positivos, para decidir o que fazer com o mesmo.

Por precaução, e até o resultado destas análises ser conhecido, os três agentes da PSP de Camarate confinaram-se a eles próprios no quartel local dos bombeiros.



Os polícias saíram esta sexta-feira à noite do confinamento, pois não se confirmou o caso positivo do homem intercetado.