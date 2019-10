Casal e menino de 10 anos encontrados mortos em casa

Um casal e um menino de 10 anos foram encontrados mortos esta terça-feira no interior de um apartamento na Aldeia de Joanes, no Fundão. Os dois adultos são a mãe da criança, com 34 anos e o namorado desta, de 28 anos.O alerta foi dado às 10h45 pelo pai do menor e ex-marido da muher após este ter sido contactado pela escola uma vez que a criança não esteve presente nas aulas. O homem deslocou-se ao apartamento da ex-mulher e deparou-se com os três corpos.Ao que oconseguiu apurar, as vítimas terão morrido por intoxicação.A Polícia Judiciária está no local a efetuar as diligências para apurar as razões destas mortes e se se trata de um acidente ou crime.Em atualização