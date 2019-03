Trio com máscaras de Carnaval sequestra funcionários em assalto a supermercado

Espaço comercial do Estoril já se encontrava fechado quando cinco funcionários foram surpreendidos.

Por João Tavares | 13:17

Três homens, com máscaras de Carnaval, assaltaram na noite deste domingo o supermercado Aldi, na Amoreira, Estoril.



O espaço comercial já se encontrava fechado quando cinco funcionários foram surpreendidos pela presença de três homens armados, com cabeleiras e disfarces de Carnaval.



As vítimas foram amarradas e mantidas fechadas numa sala. Já os ladrões conseguiram apoderar-se do dinheiro que estava nas caixas registadoras e num cofre, num total de 10 mil euros.



Fugiram a pé e encontram-se em fuga. No local esteve a GNR de Alcabideche bem como a Polícia Judiciária de Lisboa.