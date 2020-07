Três homens detidos por abusos sexuais a familiares ao longo de 40 anos

A Polícia Judiciária (PJ) de Leiria deteve, na quinta-feira, três homens por abusos sexuais de crianças, violação e violência doméstica agravados. Os crimes foram cometidos na zona de Tomar.



Os suspeitos de 38, 71 e 43 anos perpetuaram os vários crimes ao longo dos últimos 40 anos.





Entre os arguidos e as oito vítimas do sexo feminino, com idades entre os cinco e os 68 anos, há uma relação de parentesco e coabitação, tendo os crimes sido cometidos nas várias gerações da familia, segundo comunicado da PJ.

Os arguidos ainda vão ser presentes a juiz para aplicação das medidas de coação.