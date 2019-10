Três mortos e três feridos encontrados em estrada no Redondo. PJ investiga cenário de crime

Três pessoas mortas e outras três feridas foram encontradas na Estrada Regional 381, junto à barragem da Vigia, no Redondo, Évora.Segundo o queconseguiu apurar, o alerta para um despiste de uma viatura ligeira de mercadorias foi dado às 05h10. A GNR estranhou de imediato o alerta por se tratar de um suposto acidente com um carro comercial com seis vítimas.Quando chegou ao local e fez as primeiras perícias, a GNR não acreditou que se tratasse de um acidente. No interior da viatura não havia vestígios de sangue das vítimas e as mesmas encontravam-se fora do suposto carro acidentado.As vítimas em causa são quatro homens e duas mulheres. A mais velha tem 33 anos.Dois dos três feridos estão em estado grave. Foram todos transportados para o Hospital de Évora sob custódia policial.Por haver indícios de crime, foi acionada a Polícia Judiciária que está a deslocar-se para o local.Para o local foram mobilizados 27 operacionais, apoiados por 13 viaturas.Para além dos bombeiros voluntários de Redondo e de Reguengos de Monsaraz, encontram-se já no local elementos da GNR e do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM).Em atualização