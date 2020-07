Tribunal mantém coima de 75 mil euros a Ricardo Salgado no processo do Banco de Portugal

O Tribunal da Concorrência manteve esta quinta-feira a coima de 75 mil euros aplicada a Ricardo Salgado pelo Banco de Portugal.Nas alegações finais do processo em que o Tribunal da Concorrência, em Santarém, julgou o pedido de impugnação da coima aplicada pelo Banco de Portugal (BdP) apresentado por Ricardo Salgado, tanto o supervisor como o Ministério Público (MP) consideraram ter ficado provada a responsabilidade dolosa do antigo presidente do Banco Espírito Santo (BES) na violação das normas.A juíza do tribunal da concorrência de Santarém considerou que ficou provada a atuação dolosa do ex-presidente do BES, que atuou de forma intencional e consciente.À saída, a defesa de Ricardo Salgado informou que vai recorrer da decisão para a Relação de Lisboa.