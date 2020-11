Trio sequestra idoso e sobrinha em Barcelos. Ladrões fugiram com o carro das vítimas

Três homens encapuzados sequestraram um idoso e a sua sobrinha em casa esta sexta-feira de manhã na freguesia de Várzea, em Barcelos.O trio amarrou as mãos às vítimas e obrigou-as a dizerem onde tinham dinheiro. Trancaram-nos dentro da casa de banho, onde estiveram durante duas horas, até que a mulher se conseguisse libertar para pedir ajuda. O alerta foi dado por volta das 11h00.Não foram agredidos mas encontram-se abalados devido ao incidente.Os ladrões fugiram com dinheiro no carro do idoso sem deixar rasto.A PJ de Braga investiga o caso.