Um ferido em aterragem de emergência de avioneta em Avis

Uma avioneta de instrução fez esta quarta-feira uma aterragem de emergência em Avis, no distrito de Portalegre, o que provocou ferimentos ligeiros no piloto, disse à agência Lusa fonte dos bombeiros.A fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Portalegre adiantou que o piloto tem 26 anos e é de nacionalidade francesa.O alerta para o acidente aéreo foi dado às 10h21, indicou a fonte.A avioneta de instrução aterrou de emergência junto à estrada municipal 1065, na zona de Benavila, concelho de Avis.As operações de socorro mobilizam 12 operacionais e cinco viaturas dos bombeiros e da GNR.