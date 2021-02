Um ferido grave em despiste no IC2 em Alenquer

Um homem, de 43 anos, ficou ferido com gravidade, na tarde desta terça-feira, após sofrer um despiste, acabando por colidir com um poste de iluminação que tombou sobre a viatura, no IC2, em Cheganças, Alenquer.

A vítima teve de ser desencarcerada pelos Bombeiros de Alenquer e seguiu para o Hospital de São José, em Lisboa.

Inicialmente, havia a informação de se ter tratado de uma colisão entre dois veículos, mas apesar de um segundo carro estar envolvido, os dois acabaram por não colidir.

O alerta foi dado perto das 15h00 e a via esteve cortada ao trânsito, mas já se encontra reaberta.