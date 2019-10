Uma pessoa morreu na tarde desta terça-feira num incêndio num prédio de uma das principais avenidas de Almada, Avenida D. Nuno Álvares Pereira. O incidente causou ainda um ferido grave e outro ligeiro.O alerta foi dado após as 14h30 para um incêndio com início na cozinha do segundo andar de um prédio de quatro pisos. O edifício foi evacuado pelos bombeiros.As chamas, já extintas, foram combatidas põe 34 operacionais dos bombeiros, apoiados pelo INEM (que confirmou o óbito) e pela PSP.