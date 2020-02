Um morto e dois feridos graves em despiste de carro na Lousã

Uma pessoa morreu e outras duas ficaram com ferimentos graves na sequência de um despiste de carro em Talasnal, na Serra da Lousã.sabe que após o acidente, a viatura caiu numa ribanceira de difícil acesso.Após serem retiradas e estabilizadas, as duas vítimas graves foram levadas para o hospital da Universidade de Coimbra.A recuperação do corpo da vítima mortal obrigou as autoridades a usar material de resgate de grande ângulo.O alerta foi dado às 18h02. Foram mobilizados para o local 28 operacionais dos bombeiros Municipais da Lousã e Voluntários de Serpins, INEM e GNR, apoiados por dez viaturas.As causas do acidente estão ainda por apurar.