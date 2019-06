Uma pessoa morreu e seis ficaram feridas na sequência de um despiste de um veículo ligeiro na EN114, na Tapada, em Almeirim, Santarém.Segundo o que oconseguiu apurar junto do CDOS de Santarém, o alerta foi dado às 19h36.Do total dos feridos, quatro ficaram em estado grave e dois com ferimentos ligeiros. Foram todos transportados para o Hospital de Santarém.A estrada encontra-se cortada nos dois sentidos.Foram mobilizados para o local do acidente 30 operacionais apoiados por 12 viaturas.