Uma embarcação com quatro tripulantes embateu contra bóia de sinalização ao largo do cais comercial de Faro, na Ria Formosa. O acidente provovou três feridos e uma vítima mortal, um homem de 54 anos.Ao que oapurou, dois dos quatro tripulantes foram projetados do barco resultado na morte de um deles. O corpo foi retirado de imediato, mas já sem vida.A vítima foi transportada para o Instituto de Medicina Legal em Faro.O alerta foi dado às 9h30.