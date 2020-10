Um morto e um ferido em colisão entre dois carros na Golegã

Um homem morreu e outro ficou ferido numa colisão entre dois carros na EN 365, entre Azinhaga e Golegã, ocorrida este sábado pelas 18h00.Segundo apurou o CM, o óbito declarado no local, e a vítima teria 78 anos e seria residente precisamente na Azinhaga. A estrada em calçada onde ocorreu o acidente serve de ligação entre vários campos agrícolas no local e apresenta boas condições de visibilidade.As causas do acidente por apurar, com a GNR no local a sinalizar os destroços das viaturas para recolher o máximo de elementos possíveis para que a investigação chegue a conclusões.A estrada foi cortada nos dois sentidos enquanto decorrem as operações de limpeza da via.A vítima que ficou ferida recusou ser trsnaportada ao local, tendo ficado com ferimentos ligeiros.