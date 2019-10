Um pessoa morreu na sequência do despiste do veículo ligeiro onde seguia, durante a manhã desta quarta-feira, na localidade de Tojo, em Piódão, Arganil.Segundo o que oconseguiu apurar junto de fonte oficial dode Coimbra, o óbito foi declarado no local.O alerta foi dado cerca das 07h59. Às 10h30 encontravam-se no local uma patrulha da GNR, assim como uma equipa do INEM e dos Bombeiros de Tojo, num total de 11 operacionais e quatro viaturas de apoio ao socorro.