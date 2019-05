Homem de 72 anos morre em despiste de carro na A6 em Montemor-o-Novo

Um homem de 72 anos morreu num despiste de carro durante a manhã desta terça-feira na A6 em Montemor-o-Novo.A vítima mortal era o condutor e único ocupante do automóvel. A morte foi declarada no local do acidente.O alerta para o acidente que aconteceu ao quilómetro 25,5 da A6 foi dado pelas 10h48.No local estiveram 23 operacionais apoiados por 12 viaturas.