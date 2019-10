Vandalizam restaurante e agridem dono num ato de vingança em Lisboa

Um restaurante foi vandalizado esta quarta-feira à tarde no Parque das Nações, em Lisboa.O proprietário do local, o restaurante "Parreirinha" explicou aoque dois homens terão almoçado no local há dois dias e não pagaram o almoço. O dono do restaurante chamou as autoridades para fazer queixa, no entanto o problema não ficou resolvido.Os suspeitos voltaram ao local, no dia seguinte, para ameaçar o proprietário.Esta quarta-feira o cenário repetiu-se. Os suspeitos foram até ao restaurante e agrediram o proprietário e alguns clientes que estavam no estabelecimento, e vandalizaram o espaço.As autoridades foram novamente mobilizadas para o local e encontram-se a investigar.