Várias vítimas em acidente violento em Alijó

Cerca de 40 bombeiros e um helicóptero do INEM foram mobilizados para o local.

Um acidente envolvendo várias viaturas no quilómetro 29,8 do IC5, junto a Alijó, em Vila Real, está a mobilizar perto de 40 bombeiros e um helicóptero do INEM no socorro às vítimas, relatam testemunhas no local.



O CM sabe que pelo menos cinco pessoas que estavam encarcerados já foram retirados.



Este acidente mantém a via cortada nos dois sentidos, segundo o CDOS de Vila Real.