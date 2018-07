Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Vários detidos em operação contra tráfico de armas em Lisboa

A divisão de investigação criminal da PSP encontra-se em dois bairros da Ajuda.

08:25

Uma grande operação da divisão de investigação criminal da PSP de Lisboa está esta quarta-feira a ser levada a cabo em Lisboa. O CM sabe que várias pessoas foram detidas.



Os agentes da PSP chegaram ao local por volta das 6h00.



As operações de buscas domiciliárias estão a decorrer no Casalinho da Ajuda e no Bairro 2 de Maio.