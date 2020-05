Violenta colisão entre dois carros faz quatro feridos em Vieira do Minho. Menor entre as vítimas

Uma violenta colisão entre dois carros, numa estrada municipal em Soutelo, Vieira do Minho, fez quatro feridos. O acidente acabou por provocar a queda de um poste de iluminação pública para o centro da via. A circulação está cortada desde as 15h05.

Ao que o CM apurou, um dos veículos estaria a circular pelo centro da via, impossibilitando o outro condutor de evitar o embate. Os dois carros chocaram contra o poste que ficou destruido, caindo mesmo sobre as viaturas.

As vítimas, todas ligeiras, serão uma família que seguia num dia carros, entre os quais há um menor. Os feridos foram transportados para o Hospital de Braga pelos bombeiros voluntários de Vieira do Minho.