Violenta colisão mata idoso em Anadia

Vítima tinha 80 anos.

16:55

Um idoso morreu esta tarde de segunda-feira, depois de uma colisão entre um veículo ligeiro e um camião, no IC2, em Avelãs de Caminho, perto de Anadia.



O Homem, com cerca de 80 anos, entrou em paragem cardiorespiratória, sendo declarado o óbito no local.



O acidente aconteceu por volta das 14h15 e no local estiveram os Bombeiros de Anadia. Foi necessário recorrer a uma equipa de desencarceramento.



As circunstâncias do acidente ainda não foram apuradas.



O trânsito está condicionado a uma via, para a limpeza da estrada por parte dos Bombeiros de Anadia.



No local esteve também a GNR.