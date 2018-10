Avaria no radar do aeroporto de Lisboa resolvida. Voos divergiram e não houve descolagens

Sistema foi recuperado às 20h46. São esperados atrasos decorrentes desta falha.

????#RadarLis #Actualização Problema no radar do aeroporto de #Lisboa está resolvido. O tráfego deverá normalizar dentro de algum tempo. Esperam-se atrasos em todos os voos vindos do Norte e alguns do Oeste.

Fonte: Eurocontrol ???? — VOST Portugal (@VOSTPT) 28 de outubro de 2018

ALERT Radar failure in Lisbon - Airspace unavailable due to radar failure until 23.00 https://t.co/HrWRZx4wY7 pic.twitter.com/e82zFwQRaP — AIRLIVE (@airlivenet) October 28, 2018

hello, there is a failure of radar control at Lisbon airport that does not allow planes to take off or landing. All efforts are being made to solve the problem as quickly as possible. Thank you for your understanding. — TAP Air Portugal (@tapairportugal) 28 de outubro de 2018

@tapairportugal no information here in Lisbon about our cancelled 2553 flight to Sau Paulo. We waited in plane 4 hours and all being patient. PLEASE TELL US WHAT TO DO! Business class?! Haha. — Laurence Wood (@AgileLozenge) 28 de outubro de 2018

@tapairportugal what’s going on in Lisbon? Crew on your TP 1361 flight seem to be a little clueless - we’ve currently been grounded at Porto for 30 mins after a 2 hour delay in London. What’s going on? #communicationiskey #sortitout — Sophie Richardson (@SophieKelland) 28 de outubro de 2018

O problema no radar do aeroporto de Lisboa está resolvido, garante o Eurocontrol , que acrescenta que os voos vão agora regressar à normalidade. A NAV - Navegação de Portugal, refere que o sistema foi recuperado às 20h46. São esperados atrasos nos voos decorrentes da avaria.O espaço aéreo de Lisboa esteve, na noite deste domingo, limitado devido à avaria em sistemas de radares no aeroporto da capital e alguns voos foram desviados, confirmou à Lusa a NAV - Navegação de Portugal."Falha radar total desde as 19h40 às 20h08 através do método de controlo convencional", é referido numa nota da NAV."Todo o tráfego que estava dentro da Região de Informação de Voo (RIV) de Lisboa", lê-se na nota, "já tinha aterrado e o tráfego que ainda estava a sobrevoar as RIV adjacentes divergiu para outros aeroportos e não houve descolagens".A TAP também confirmou a avaria, em resposta a um passageiro no Twitter. No site da ANA, é possível ver que alguns voos com destino a Lisboa foram desviados para outras cidades.Muitos passageiros usaram as redes sociais para mostrarem o seu descontentamento sobre a falta de informação sobre o sucedido.