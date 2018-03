Condutora morre carbonizada após colisão no IC8 em Pombal

Mulher de 69 anos ficou encarcerada e morreu no local após choque entre carro e camião.

13:46

Um acidente no IC8 seguido de um incêndio de um dos veículos envolvidos, em São João da Ribeira, concelho de Pombal, distrito de Leiria resultou na morte uma mulher de 69 anos , esta quinta-feira.



O sinistro aconteceu por volta das 11h00 e resultou da colisão frontal entre um pesado de mercadorias e um ligeiro, tendo a condutora do automóvel ficado encarcerada dentro da viatura, que se incendiou, não dando hipóteses de fuga à vítima.





O choque teve lugar ao quilómetro 32 do IC8, pouco depois da saída para Ribeira da São João, obrigou a que a estrada tenha sido cortada para se proceder às manobras de retirada das viaturas e limpeza da via. Por volta das 14h20 a via permanecia cortada nos dois sentidos entre Pombal e a Figueira da Foz.



Em atualização