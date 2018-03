Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Homem atropelado por autocarro junto a passadeira em Lisboa

Vítima com cerca de 50 anos foi transportada para o Hospital São José.

15:07

Um homem com cerca de 50 anos ficou ferido esta terça-feira na sequência de um atropelamento de um autocarro da Carris, na rua Arlindo Vicente, junto ao Parque da Bela Vista, em Lisboa. O sinistro ocorreu a poucos metros de uma passadeira, num momento em que o homem estava a atravessar a rua.



Ao que o CM pôde apurar, a vítima foi transportada para o Hospital São José, em Lisboa, com vários cortes na zona do rosto e num dos braços, uma vez que foi projetado pelo veículo pesado. No local estiveram os Bombeiros Sapadores de Lisboa, a PSP e o INEM.





O alerta para o acidente foi dado às 14h30.



Em atualização