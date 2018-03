Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Homem mata mulher à pancada em Sintra

Crime aconteceu em Manique de Cima.

Por Daniela Vilar Santos e João Tavares | 09:14

Um homem, de 61 anos, matou a mulher à pancada em Manique de Cima, Sintra, esta madrugada.



No local estiveram quatro veículos dos bombeiros Voluntários de São Pedro de Sintra com nove operacionais, INEM e a GNR de Sintra.



Quando as autoridades chegaram ao local, o agressor não ofereceu resistência e entregou-se. A mulher, de 59 anos, não resistiu aos ferimentos.



A vítima e o agressor têm nacionalidade portuguesa mas terão nascido na Europa de Leste.



