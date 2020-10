Com a chegada do mar de inverno, mais perigoso e que terá levado sábado ao naufrágio de um barco com migrantes marroquinos que estariam a iniciar a viagem ilegal para Portugal - foram recuperados pelo menos quatro corpos junto a El Jadida -, Portugal vai mobilizar meios navais e aéreos para, além de travar tentativas de migração ilegal, “salvaguardar a vida no mar”, disseram ao CM fontes militares e policiais.









O objetivo é localizar as frágeis embarcações de pesca e impedir que afundem (sábado aconteceu com ondas entre 2 e 3 metros junto à costa de Marrocos) em alto-mar e, por efeito das marés, os corpos acabem por dar às praias do Algarve. Mesmo no inverno, as redes de migração ilegal “capitalizam o desespero das pessoas” que, para chegarem à Europa, arriscam.

A Marinha, sabe o CM, tem deslocado para os mares algarvios, sempre que possível, uma corveta de busca e salvamento. Isso deverá acontecer com mais frequência se o SEF, que lidera a investigação à rota marítima ilegal El Jadida (Marrocos)-Algarve (97 ilegais em seis barcos desde dezembro), o solicitar. Também os voos de vigilância dos aviões P-3 da Força Aérea - que ficam 10 horas no ar e cujos sensores detetam centenas de alvos por missão - podem ser direcionados “por solicitação” a vigiar os 700 km de percurso. Já houve reuniões de coordenação dirigidas pelo SEF, onde têm ainda assento a Polícia Marítima e a GNR, procurando “sinergias” de meios no combate ao fenómeno. A Marinha tem meios dos Fuzileiros para apoiar a Autoridade Marítima.





Há suspeitas de que existam mais vítimas do naufrágio de sábado. As autoridades encontraram os corpos, entre os 30 e 34 anos, na praia frente aos luxuosos clubes de golfe de El Jadida. Havia bidons de combustível, comida e bens pessoais de pessoas ainda não localizadas.