Circulação retomada após falsa ameaça de bomba na estação de Metro da Trindade no Porto

?? A circulação na Trindade foi reposta e a estação reaberta. — Metro do Porto (@MetrodoPorto) October 27, 2023

A estação de Metro da Trindade no Porto foi evacuada após uma falsa ameaça de bomba. A PSP foi chamada ao local, incluindo uma brigada de inativação de explosivos.O alerta foi dado pelas 15h15 desta sexta-feira, após uma chamada com ameaça. A circulação chegou a estar interrompida.Algumas carruagens do metro que seguiam em direção à estação da Trindade tiveram de suspender a circulação e os passageiros foram obrigados a interromper a viagem, sabe oUm passageiro sentiu-se mal e teve de receber assistência.Apesar do aparato policial, dezenas de pessoas permaneceram do lado de fora do perímetro de segurança traçado pelas autoridades. Na rede social X/Twitter, pessoas que estavam no local relataram o "caos" vivido. "Espero que seja mentira", comentou uma delas.