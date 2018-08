Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Alerta de rutura na PSP a Marcelo Rebelo de Sousa

Sindicatos dizem que há polícias a usar os carros particulares.

Por Miguel Curado | 09:03

A grave falta de viaturas de serviço na PSP, em especial no Comando Metropolitano de Lisboa", está a levar agentes a utilizarem os seus carros particulares para irem às ocorrências. A denúncia é da Federação Nacional de Sindicatos da PSP (Fenpol), que, perante uma situação que considera de "rutura", escreveu uma carta ao Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.



Na missiva, a que o CM teve acesso, e à qual o chefe de Estado já acusou recepção, prometendo mesmo receber a Fenpol assim que tiver agenda, é apontada "uma quase incapacidade da PSP na área metropolitana de Lisboa".



Pedro Magrinho, presidente da Fenpol, explicou ao nosso jornal ter tido conhecimento de que "na semana passada, dois agentes de serviço numa esquadra da Divisão de Sintra tiveram mesmo de usar o carro particular de um deles para acorrerem a uma denúncia de violência doméstica". "Nesse dia, sabemos que a divisão de Sintra só tinha um carro de serviço na esquadra de Algueirão.



Foi necessário virem dois carros da Divisão da Amadora". O grande número de viaturas de serviço avariadas, e a necessitar de reparação, leva a Fenpol a considerar "que a PSP chegou a um estado em que é difícil continuar a garantir a segurança das populações - e também dos próprios agentes".



Assim, a Fenpol exige "que a tutela invoque o interesse público para a abertura imediata de concursos para a compra ou reparação de viaturas". "Precisamos com muita urgência de meios", concluiu Pedro Magrinho.